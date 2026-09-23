Starlink для атак на РФ: стала відома реакція Трампа на прохання Зеленського, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі обговорили можливість використання Starlink для ураження цілей на території Росії. Трамп у відповідь заявив, що українцям потрібно поговорити про це з Ілоном Маском.

Про це повідомила кореспондентка Newsmax Нана Саджая з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

За його словами, зустріч Зеленського і Трампа була “дуже хорошою”, а тон розмови та реакція американської сторони були дуже позитивними.

Українська сторона також підтвердила готовність до енергетичного перемир’я. Крім того, українські переговорники ввечері 22 вересня мали зустрітися з представниками Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити можливі кроки для деескалації.

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“Українці також згадали про Starlink — використання Starlink для ураження цілей усередині Росії. На це президент США сказав: “Вам потрібно поговорити з Ілоном про це”, — повідомив український чиновник.

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Під час зустрічі також обговорювали ліцензування виробництва ракет Patriot. За словами джерела, це питання має довгостроковий характер.

Нагадаємо, під час зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорили, зокрема, питання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. За даними “РБК-Україна”, сторони досягли певного просування у цьому питанні.

Зеленський після переговорів заявив, що американська компанія Raytheon готова надати Україні необхідні ліцензії. За його словами, він попросив Трампа погодити це питання, і президент США відреагував позитивно. Водночас точної відповіді щодо ліцензій Зеленський не отримав і припустив, що процес може тривати близько року-півтора.

Нагадаємо, після переговорів із Трампом Зеленський повідомив, що Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією.

Раніше The Guardian писало, що майбутня зустріч президентів могла бути напруженою через питання українських ударів по російських нафтопереробних заводах.