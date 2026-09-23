Starlink для атак на РФ: стала известна реакция Трампа на просьбу Зеленского, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе закрытой встречи обсудили возможность использования Starlink для поражения целей на территории России. Трамп в ответ заявил, что украинцам нужно поговорить об этом с Илоном Маском.

Об этом сообщила корреспондент Newsmax Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, встреча Зеленского и Трампа прошла "очень хорошо", а тон разговора и реакция американской стороны были весьма позитивными.

Украинская сторона также подтвердила готовность к энергетическому перемирию. Кроме того, вечером 22 сентября украинские переговорщики должны были встретиться с представителями Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить возможные шаги по деэскалации.

Пост журналистки Фото: Скриншот

"Украинцы также упомянули о Starlink — об использовании Starlink для поражения целей на территории России. На это президент США ответил: "Вам нужно поговорить об этом с Илоном", — сообщил украинский чиновник.

Видео дня

В ходе встречи также обсуждался вопрос о лицензировании производства ракет Patriot. По словам источника, этот вопрос носит долгосрочный характер.

Напомним, что во время встречи в Нью-Йорке 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили, в частности, вопрос о лицензиях на производство ракет-перехватчиков Patriot. По данным "РБК-Украина", стороны добились определенного прогресса в этом вопросе.

Зеленский после переговоров заявил, что американская компания Raytheon готова предоставить Украине необходимые лицензии. По его словам, он попросил Трампа согласовать этот вопрос, и президент США отреагировал положительно. В то же время точного ответа по поводу лицензий Зеленский не получил и предположил, что процесс может занять около года-полутора.

Напомним, что после переговоров с Трампом Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией.

Ранее The Guardian сообщала, что предстоящая встреча президентов могла пройти в напряженной обстановке из-за вопроса об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.