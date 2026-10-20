Трамп вже не хоче говорити про Україну на зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном: є інша тема перемовин

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести тристоронню зустріч із диктатором РФ Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, однак головною темою переговорів буде не Україна. Лідер США хоче обговорити ядерну зброю.

Американський президент виступаючи перед журналістами заявив, що основними темами потенційних переговорів мають стати ядерна зброя та роззброєння, а не війна в Україні. Трамп сказав, що не проти пропозиції Путіна приїхати на саміт АТЕС до Китаю на тристоронню зустріч.

"Я б це зробив. Не стільки заради України, тому що Росія, відверто кажучи, цілком нормально поводиться щодо України. Вона особливо нічого не робить. І те саме з Китаєм", — заявив Трамп.

Раніше видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило, що Путін під час телефонної розмови з Трампом запропонував організувати тристоронню зустріч за участю китайського лідера на полях саміту АТЕС. За даними видання, російський президент розглядає такий формат як можливість обговорити завершення війни в Україні на умовах Москви.

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Співрозмовник WSJ, колишній співробітник російської розвідки, порівняв задум Путіна з Ялтинською конференцією 1945 року, на якій лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали повоєнний устрій Європи. На думку джерела, Кремль прагне використати тристоронній формат для обговорення сфер впливу великих держав.

Коли може відбутися тристоронній саміт

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва запланований на 18–19 листопада 2026 року в китайському Шеньчжені. Саме на полях цього заходу може відбутися зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що можливість такого саміту обговорювалася, однак наголосив: остаточного порядку денного та оформлених домовленостей поки немає.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо визнав, що про зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна уже говорили, але ні дати, ні місця, ні підтвердженої згоди сторін він не назвав.

Також Фокус писав, що США збираються переконати Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду переважно на умовах Росії, зокрема на територіальні поступки. Натомість Україні обіцяють економічні вигоди.