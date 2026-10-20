Трамп больше не хочет говорить об Украине на встрече с Путиным и Си Цзиньпином: есть другая тема переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести трехстороннюю встречу с диктатором РФ Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, однако главной темой переговоров станет не Украина. Лидер США хочет обсудить вопрос о ядерном оружии.

Американский президент, выступая перед журналистами, заявил, что основными темами возможных переговоров должны стать ядерное оружие и разоружение, а не война в Украине. Трамп сказал, что не против предложения Путина приехать на саммит АТЭС в Китай для участия в трехсторонней встрече.

"Я бы это сделал. Не столько ради Украины, потому что Россия, честно говоря, ведет себя в отношении Украины вполне нормально. Она особо ничего не делает. То же самое и с Китаем", — заявил Трамп.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Путин во время телефонного разговора с Трампом предложил организовать трехстороннюю встречу с участием китайского лидера в рамках саммита АТЭС. По данным издания, российский президент рассматривает такой формат как возможность обсудить завершение войны в Украине на условиях Москвы.

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Собеседник WSJ, бывший сотрудник российской разведки, сравнил замысел Путина с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенный порядок в Европе. По мнению источника, Кремль стремится использовать трехсторонний формат для обсуждения сфер влияния великих держав.

Когда может состояться трехсторонний саммит

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества запланирован на 18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне. Именно в кулуарах этого мероприятия может состояться встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность проведения такого саммита обсуждалась, однако подчеркнул: окончательной повестки дня и оформленных договоренностей пока нет.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина уже говорили, но ни даты, ни места, ни подтвержденного согласия сторон он не назвал.

Кроме того, Фокус писал, что США намерены убедить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение преимущественно на условиях России, в частности на территориальные уступки. Взамен Украине обещают экономические выгоды.