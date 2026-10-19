"Не видим ничего хорошего": Рубио о возможных переговорах Трампа, Путина и Си

Рубио признал, что о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина уже говорили, но ни даты, ни места, ни подтвержденного согласия сторон он не назвал.

Переговоры о возможной встрече Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, посвященной путям прекращения войны в Украине, уже велись. Однако государственный секретарь США Марко Рубио не смог подтвердить, согласована ли она окончательно. Его слова приводит Reuters.

"Были разговоры о встрече. Я не знаю, согласована ли она уже, но президент четко заявил: он хотел бы, чтобы война в Украине и России закончилась", — сказал Рубио журналистам в понедельник во время визита в Узбекистан.

Глава Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты не видят никаких положительных последствий войны, зато у них вызывает беспокойство вероятность ее распространения на другие государства.

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"Мы не видим в этой войне ничего хорошего. Мы видим много её недостатков, в частности вполне реальный риск эскалации и распространения этого конфликта… в другую страну из-за неудачной диверсионной атаки, из-за беспилотников, которые попадают под действие средств радиоэлектронной борьбы, и они попадают в соседнюю страну", — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинская переговорная группа получила от американской стороны сигнал о готовности провести встречу. По словам Владимира Зеленского, она может состояться во вторник или в среду.

Кроме того, Соединённые Штаты пытаются организовать личную встречу Зеленского и Путина. В качестве места проведения переговоров рассматриваются Европа, Ближний Восток или сама Америка.