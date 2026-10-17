Зеленский и Путин могут встретиться: Трамп ищет место для переговоров

Соединённые Штаты пытаются организовать личную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Переговоры могут состояться как в Европе, так и на Ближнем Востоке, либо в самой Америке.

Команда американского президента Дональда Трампа прилагает усилия, чтобы состоялись переговоры между украинским лидером и главой Кремля. Об этом, как сообщает издание "РБК-Украина", рассказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

Политик отметил, что в Вашингтоне, где ведется работа над возможной встречей Зеленского и Путина, есть предложения относительно места её проведения.

Переговоры, как отметил Зеленский, могут состояться в одной из стран Ближнего Востока, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии.

Не исключено также, что встречу могут организовать в Майами во время заседания группы G20 в декабре, однако подтверждения этому нет ни со стороны США, ни со стороны России.

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"Эта встреча может состояться в одной из европейских стран. Я знаю, что европейцы начинают налаживать контакты по этому поводу", — рассказал Зеленский.

Переговоры между Украиной и США

Кроме того, как сообщает "Укринформ", Зеленский заявил, что на следующей неделе может состояться встреча украинской и американской переговорных команд, на которой будет обсуждаться мирное соглашение.

"Мы рассчитываем, что они будут оказывать большее давление именно на Путина, а не на нас. В противном случае это просто несправедливо", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что украинская сторона готова к переговорам в любых форматах и в любом месте, отметив, что у европейцев также должна быть своя инфраструктура для переговоров с Россией.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с Путиным, если глава Кремля в декабре примет участие во встрече "Группы двадцати" в Майами.

Однако помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву для встречи с главой Кремля.

Со своей стороны Зеленский категорически исключил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в любом российском городе.

В сентябре Зеленский подтвердил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он признался, что этот день точно не станет лучшим в его жизни.

В мае диктатор РФ подчеркивал, что готов к переговорам с Киевом в других странах. Главным условием встречи глава Кремля называл окончательное закрепление условий, согласованных сторонами.

Еще в июле Зеленский заявил, что российский лидер "физически боится" личной встречи с ним.