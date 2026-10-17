Зеленський і Путін можуть зустрітися: Трамп шукає місце для переговорів

Сполучені Штати намагаються влаштувати особисту зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Переговори можуть відбутися як в Європі, так на Близькому Сході, або ж самій Америці.

Команда американського президента Дональда Трампа докладає зусиль, аби переговори українського лідера та очільника Кремля відбулися. Про це, як інформує видання "РБК-Україна", розповів Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа.

Політик зазначив, що у Вашингтоні, який працює над можливою зустріччю Зеленського та Путіна, є пропозиції для місця її проведення.

Переговори, зазначив Зеленський, можуть відбутися в одній з країн Близького Сходу, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратах чи Саудівській Аравії.

Не виключено також, що зустріч можуть організувати в Маямі, під час засідання G20 у грудні, утім підтвердження цьому немає ані від американської, ані від російської сторін.

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"Ця зустріч може бути в одній з європейських країн. Я знаю, що європейці починають контактувати з приводу цього", — розповів Зеленський.

Переговори України та США

Також, як повідомляє "Укрінформ", Зеленський заявив, що наступного тижня може відбутися зустріч української та американської переговорних команд, на якій обговорюватимуть мирну угоду.

"Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути саме на Путіна, а не на нас. Інакше, це просто несправедливо", — сказав глава держави.

Президент наголосив, що українська сторона готова до переговорів в будь-яких форматах та будь-де, зауваживши, що європейці також повинні мати свою інфраструктуру для перемовин з Росією.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має намір поговорити з Путіним, якщо глава Кремля у грудні буде присутній на зустрічі "Групи двадцяти" в Маямі.

Однак помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський має приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля.

Зі свого боку Зеленський категорично виключив можливість проведення зустрічі з Володимиром Путіним у будь-якому російському місті.

У вересні Зеленський підтвердив, що готовий сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Він зізнався, що цей день точно не буде кращим у його житті.

У травні диктатор РФ наголошував, що готовий до переговорів із Києвом у інших країнах. Головною умовою зустрічі глава Кремля називав остаточне закріплення умов, узгоджених сторонами.

Ще в липні Зеленський заявив, що російський лідер "фізично боїться" особистої зустрічі з ним.