"Не бачимо нічого хорошого": Рубіо про можливі переговори Трампа, Путіна й Сі

Рубіо визнав, що про зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна уже говорили, але ні дати, ні місця, ні підтвердженої згоди сторін він не назвав.

Переговори про можливу зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, присвячену шляхам припинення війни в Україні, уже велися. Проте чи погодили її остаточно, державний секретар США Марко Рубіо підтвердити не зміг. Його слова наводить Reuters.

"Були розмови про зустріч. Я не знаю, чи її вже узгоджено, але президент чітко заявив. Він хотів би, щоб війна в Україні та Росії закінчилася", – сказав Рубіо журналістам у понеділок під час візиту до Узбекистану.

Очільник Держдепу наголосив, що жодних позитивних наслідків війни Сполучені Штати не бачать, натомість у них викликає занепокоєння ймовірність її розповзання на інші держави.

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"Ми не бачимо нічого доброго в цій війні. Ми бачимо багато її недоліків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення цієї речі… в іншу країну через невдалу диверсійну атаку, через безпілотники, які потрапляють під дію засобів радіоелектронної боротьби, і вони потрапляють у сусідню країну", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що українська переговорна група отримала від американської сторони сигнал про готовність провести зустріч. За словами Володимира Зеленського, вона може відбутися у вівторок або середу.

Також Сполучені Штати намагаються організувати особисту зустріч Зеленського й Путіна. Місцем переговорів розглядають Європу, Близький Схід або саму Америку.