Делегація США готова провести зустріч з українською вже скоро: Зеленський назвав терміни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська переговорна група отримала від американської сторони сигнал про готовність провести зустріч. За його словами, переговори можуть відбутися у вівторок або середу.

Про це президент сказав в інтерв'ю NBC News зазначивши, що сигнал надійшов під час прямих переговорів української та американської груп. Він розповів, що одразу погодився на зустріч. "Я одразу погодився і сказав, що не потрібно чекати", — наголосив президент.

Якщо американські представники не зможуть приїхати в Україну, Зеленський готовий зустрітися з ними в Європі. Він розраховує на зустріч найближчими днями, попри складні обставини та енергетичні виклики.

Також президент повідомив, що за кілька годин українська сторона має провести переговори з американською групою, щоб обговорити можливу зустріч. За його словами, у вівторок або, можливо, в середу зустріч у будь-якому разі зможе відбутися.

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Зеленський також заявив, що найважливіше — зупинити війну, а будь-яке перемир'я він назвав одним із кроків у цьому процесі.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати намагаються влаштувати особисту зустріч президента Зеленського та диктатора Путіна. Переговори можуть відбутися як в Європі, так на Близькому Сході, або ж самій Америці.

Сам президент України Зеленський має намір поговорити з Путіним, якщо глава Кремля у грудні буде присутній на зустрічі "Групи двадцяти" в Маямі.