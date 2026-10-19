Делегация США готова в ближайшее время провести встречу с украинской стороной: Зеленский назвал сроки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная группа получила от американской стороны сигнал о готовности провести встречу. По его словам, переговоры могут состояться во вторник или среду.

Об этом президент заявил в интервью NBC News, отметив, что сигнал поступил во время прямых переговоров украинской и американской делегаций. Он рассказал, что сразу согласился на встречу. "Я сразу согласился и сказал, что не нужно ждать", — подчеркнул президент.

Если американские представители не смогут приехать в Украину, Зеленский готов встретиться с ними в Европе. Он рассчитывает на встречу в ближайшие дни, несмотря на сложные обстоятельства и проблемы в энергетической сфере.

Кроме того, президент сообщил, что через несколько часов украинская сторона должна провести переговоры с американской делегацией, чтобы обсудить возможную встречу. По его словам, во вторник или, возможно, в среду встреча в любом случае сможет состояться.

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Зеленский также заявил, что самое главное — остановить войну, а любое перемирие он назвал одним из шагов в этом процессе.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты пытаются организовать личную встречу президента Зеленского и диктатора Путина. Переговоры могут состояться как в Европе, так и на Ближнем Востоке, либо в самой Америке.

Сам президент Украины Зеленский намерен поговорить с Путиным, если глава Кремля в декабре примет участие во встрече "Группы двадцати" в Майами.