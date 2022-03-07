Чому страждає мирне населення у російсько-українській війні

Весь світ облетіли кадри вбитих громадян з Харкова, Ірпеня, Києва. У Маріуполі важка ситуація. Місто знаходиться під постійним обстрілом. Миколаїв теж. Від ракетних ударів, обстрілів з РСЗВ та бомбардувань російської авіації страждають, так чи інакше, фактично всі міста України.

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Чому так відбувається?

Потрібно розуміти, що війни вже давно не ведуться в полі. Це позаминулому столітті зустрічалися полки проти полків на рівнинах і пагорбах, били один одного, а потім правителі підписували договори з урахуванням переможців і тих, що програли. Війна була схожа на лицарську дуель.

Сучасна війна не така.

Сучасна повномасштабна війна характеризується залученням у кругообіг масового насильства всієї нації, включаючи громадянське населення, яке переважно розташоване у містах. Так відбувається тому, що міста є не просто важливими адміністративними та інфраструктурними центрами.

Це ще й чудові фортеці.

Сучасні військові технології — це технології пошуку та знищення. Технології полювання людей. Якщо ви розташовані в полі, стоячи на місці годинами, і не намагаєтеся знайти укриття і т.д. то ви не живець. Вас виявлять та знищать. Причому з відстані кілометрів, а часом десятків та сотень кілометрів.

А горезвісні "Калібри", так і взагалі б'ють на тисячі кілометрів.

Місто, якщо не нівелює, то дуже ускладнює весь процес пошуку та знищення цілей. Місто — це справжній лабіринт, а будівлі — це чудові укриття від уламків та інших засобів ураження. Якщо один бік місто захищає, а другий бік місто намагається взяти, то вони обидві керуються насамперед логікою військової необхідності.

Що це таке?

Військова необхідність — принцип, яким застосування сторонами-ворогами ступеня сили, яка потрібна на досягнення цілей війни, виправдано, оскільки при цьому досягається повне підпорядкування супротивника в максимально короткі терміни з мінімальними людськими, матеріальними та фінансовими втратами.

А як же цивільні, запитаєте ви?

Удари по цивільних є воєнним злочином, лише тоді, коли наносяться усвідомлено та навмисне. Якщо у дворі стоїть танк (оскільки звідти відкривається гарний сектор вогню) однієї сторони, а друга сторона б'є по ньому артилерією, то воєнного злочину тут немає.

Навіть якщо загинуть цивільні.

Воєнним злочином це буде тоді, коли танк розмістять саме з метою прикриття його цивільними об'єктами, або коли друга сторона усвідомлено завдасть удару артилерією по цивільних об'єктах, щоб завалами перегородити цьому танку відхід. Це максимально спрощений приклад для простоти розуміння.

Тобто, ви розумієте, межа дуже тонка.

Я маю на увазі межу між воєнною необхідністю та воєнним злочином. Іноді вона взагалі невиразна. Для цього й існують усі ці міжнародні інстанції та трибунали. Це в Гаазі, розбираючись, настрочать тексти на десятки тисяч сторінок, перевіривши абсолютно всі факти та дані.

Але загиблим цивільним від цього не буде легше.

Саме тому дуже важливо розуміти наступне: якщо ви живете у місті, до якого лінія фронту стрімко підбирається, то не чекайте від воюючих сторін "лицарського поєдинку". Його не буде. Буде те, що я описав вище, і якщо ви не вирішили приєднатися до опору (розуміючи всю серйозність та небезпеку), то краще зробити все, щоб залишити місто.

Для вашого ж добра.

Не сподівайтеся на успіх і не думайте, що ворог вас не чіпатиме, тільки тому що ви цивільний. Ви лише одна вступна у межах логіки воєнної необхідності. Не більше. Це дуже важливо розуміти.