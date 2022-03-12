Евакуація з Uklon: компанія пояснила, як і на яких автівках можуть виїхати українці

Евакуаційні замовлення приймають водії різних категорій машин, включаючи мікроавтобуси. Поки кількість пасажирів можна вказати лише в коментарях до замовлення.

10 березня сервіс таксі Uklon запустив послугу для евакуації українців під час війни та наразі активно її доопрацьовує. У коментарі Фокусу компанія розповіла, як нею користуватися.

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Як пояснили в Uklon, поїздки для біженців виділені в окремий клас Evacuation, замовлення в якому видно водіям різних категорій автомобілів, зокрема мікроавтобусів. Розробники сервісу намагаються додати можливість вказувати кількість пасажирів, щоб до сімей і груп людей приїжджали машини потрібного типу, поки користувачі можуть вказати умови поїздки в коментарі при створенні замовлення.

Зараз кінцеву точку поїздки можна вибрати виключно позначкою на карті, що не завжди зручно, особливо в незнайомій місцевості або у випадку великих відстаней. Як зазначає Uklon, незабаром у сервісі з'явиться опція вибору іншого міста на полі адреси.

"Продукт Evacuation був запущений у найкоротші терміни з огляду на ситуацію в країні. Тому просимо користувачів повідомляти про можливі проблеми роботи сервісу та ділитися ідеями для покращення в самому додатку через канали зворотного зв'язку", — наголосила компанія Uklon.

У Facebook розробники додали, що тариф на поїздку класу "Евакуація" повторює тариф міста, проте вартість кілометражу за містом подвоюється. Вартість поїздки можна вручну змінювати за допомогою спеціального повзунка, але підвищувати можна не більше ніж у 5 разів від стандарту.

[ + – ] Встановлення точки для евакуації у програмі Uklon Фото: Cкриншот

"Ми не беремо комісію з водіїв за виконання поїздок, що здійснюються в гарячих точках. Також відсутня комісія сервісу та на замовлення в межах цих міст. Перевезення здійснюються водіями, що співпрацюють з сервісом, однак, ми плануємо активно залучати і сторонніх водіїв, щоб у всіх, хто хоче евакуюватися, була можливість це зробити", — наголошується в заяві Фокусу.

Раніше писали, що в додатку Uklon з'явився клас поїздок "Евакуація" для перевезення пасажирів із місць підвищеної небезпеки під час війни Росії з Україною. Така послуга доступна для поїздок у Києві до залізничного вокзалу, крім того, до столиці можна дістатися з сусідніх міст, хай і за велику суму.

Повідомлялося також, що в Україні мають запрацювати 12 "зелених коридорів" для евакуації людей і доставки гуманітарної допомоги. Зокрема, вивозити мирних мешканців збираються з Маріуполя, Харківської, Запорізької та Київської областей.

Писали також, до яких країн евакуюються українці та як про них піклуються за кордоном. За 11 днів війни з країни виїхали 1,7 млн осіб, головним напрямком для біженців стала Польща, де організували багато пунктів допомоги.