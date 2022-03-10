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Uklon запустив нову функцію для евакуації населення під час війни

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Фото: Facebook | "Уклон" запустив клас поїздок Uklon

Таксі може вивести людей із передмістя Києва, а також можливі поїздки столицею до залізничного вокзалу.

Сервіс таксі Uklon запустив новий клас поїздок, Evacuation, призначений для перевезення пасажирів із місць підвищеної небезпеки у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про це свідчать скриншоти мобільного додатка.

Видання "Заборона" опублікувало скриншот Uklon, на якому можна побачити, що доступна функція евакуації з міста Буча Київської області до столиці за ціною 1350 гривень. За даними журналістів, такий клас поїздок також доступний користувачам селища Ворзель.

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Нова функція Uklon – Evacuation

Також функція Evacuation доступна й для пересування Києвом до залізничного вокзалу.

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Uklon допомагає евакуюватися і киянам

Тим часом в Uklon повідомили, що співробітник відділу розробки програми, 26-річний Анатолій Бережний, загинув, допомагаючи мирним жителям із евакуацією з-під Києва.

"6 березня Анатолій вийшов на черговий маршрут, щоб допомогти мирним жителям міста виїхати з Києва. Під час поїздки пролунав ворожий постріл із міномета, який забрав життя Анатолія та ще кількох людей", — ідеться в повідомленні компанії.

За словами представників Uklon, Анатолій разом із волонтерами евакуював понад 400 людей.

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Пост про загиблого розробника програми Uklon

Нагадаємо, сьогодні в Україні відкрилися нові коридори для евакуації із Сум, Маріуполя та Волновахи.

Також Фокус писав про те, як російські військові зривають евакуацію мирного населення Київської області.