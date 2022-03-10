В Україні відкриваються "зелені" коридори для евакуації: назвали нові маршрути (відео)

Цивільних вивезуть із Сумської області до Полтави. З Києва автобуси направлять для вивезення людей із Бородянки, Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

В Україні на 15-й день війни з РФ відкриваються гуманітарні коридори для евакуації цивільних. Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук.

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У Сумській області 10 березня запрацюють гуманітарні коридори за такими маршрутами :

Тростянець — Полтава: "Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава";

Краснопілля — Полтава: "Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава".

Суми — Полтава: "Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава".

Із Сум люди виїдуть особистим транспортом, а з Полтави відправлять автобуси, щоб вивезти решту.

З Маріуполя в Запоріжжі мирне населення евакуювали за маршрутом "Маріуполь — Портівське — Мангуш в обхід Микільського — Республіка — Розівка — Більмак — Пологе — Оріхів — Запоріжжя". Маршрут обов'язково розмінують.

Гумкоридор відкриють з Волновахи до Покровська, з Ізюма до Лозової. З Києва направлять автобуси для евакуації з Бородянки, Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

Нагадаємо, що 9 березня Росія погодилася відкрити 6 "зелених" коридорів в Україні. Декілька разів ворог зривав евакуацію. 28 лютого з "Градів" обстріляли евакуаційні автобуси, що прямували до Волновахи.

5 березня скасували вивіз цивільних із Маріуполя та Волновахи, оскільки ворог не зупинив обстріли.

9 березня війська загарбника обстріляли мирних жителів та поліцію під час евакуації із села Демидів Київської області. Через бойові дії загинув поліцейський Олексій Пономаренко, двох людей тяжко поранили та госпіталізували.