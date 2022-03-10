В Украине открываются "зеленые" коридоры для эвакуации: названы новые маршруты (видео)

Гражданских вывезут из Сумской области в Полтаву. Из Киева автобусы направят для вывоза людей из Бородянки, Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

В Украине на 15-й день войны с РФ открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

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В Сумской области 10 марта заработают гуманитарные коридоры по таким маршрутам:

Тростянец — Полтава: "Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава";

Краснополье — Полтава: "Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны – Полтава".

Сумы — Полтава: "Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава".

Из Сум люди выедут на личном транспорте, а из Полтавы отправят автобусы, чтобы вывезти остальных.

Из Мариуполя в Запорожье мирное население эвакуируют по маршруту "Мариуполь — Портовское — Мангуш в обход Никольского — Республика — Розовка — Бильмак — Пологе — Орехов — Запорожье". Маршрут обязательно разминируют.

Гумкоридор откроют из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую. Из Киева направят автобусы для эвакуации из Бородянки, Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

Напомним, что 9 марта Россия согласилась открыть 6 "зеленых" коридоров в Украине. Несколько раз враг срывал эвакуацию. 28 феврля из "Градов"были обстреляны эвакуационные автобусы, направлявшиеся в Волноваху.

5 марта отменили вывоз гражданских из Мариуполя и Волновахи, поскольку враг не остановил обстрелы.

9 марта войска захватчика обстреляли мирных жителей и полицию при эвакуации из села Демидов Киевской области. Из-за боевых действий погиб полицейский Алексей Пономаренко, два человека были тяжело ранены и госпитализированы.