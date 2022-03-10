Uklon запустил новую функцию для эвакуации населения во время войны

Такси может вывести людей из пригорода Киева, а также возможны поездки по столице до железнодорожного вокзала.

Сервис такси Uklon запустил новый класс поездок, Evacuation, который предназначен для перевозки пассажиров из мест повышенной опасности в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Об этом свидетельствуют скриншоты мобильного приложения.

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Издание "Заборона" опубликовало скриншот Uklon, на котором можно увидеть, что доступна функция эвакуации из города Буча Киевской области в столицу по цене в 1350 гривен. По данным журналистов, такой класс поездок также доступен пользователям поселка Ворзель.

[ + – ] Новая функция Uklon - Evacuation

Также функция Evacuation доступна и для передвижения по Киеву до железнодорожного вокзала.

[ + – ] Uklon помогает эвакуироваться и киевлянам

Тем временем в Uklon сообщили, что сотрудник отдела разработки приложения, 26-летний Анатолий Бережной, погиб, помогая мирным жителям с эвакуацией из-под Киева.

"6 марта Анатолий вышел на очередной маршрут, чтобы помочь мирным жителям города уехать из Киева. Во время поездки раздался вражеский выстрел из миномета, унесший жизни Анатолия и еще нескольких человек", — говорится в сообщении компании.

По словам представителей Uklon, Анатолий вместе с волонтерами эвакуировал более 400 человек.

[ + – ] Пост о погибшем разработчике приложения Uklon

Напомним, сегодня в Украине открылись новые коридоры для эвакуации из Сум, Мариуполя и Волновахи.

Также Фокус писал о том, как российские военные срывают эвакуацию мирного населения в Киевской области.