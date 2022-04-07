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Военный Фокус Российско-украинская война

РосСМИ показали переправу через реку в районе Изюма, заваленную техникой ВС РФ (видео)

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переправа через северский донец
Фото: скриншот | Вокруг переправы уничтоженная техника ВС РФ

На кадрах видны уничтоженные БТР, транспорт, затопленные танки и другая вражеская бронетехника.

Российский телеканал RT опубликовал видео переправы через реку Северский Донец, что разделяет Изюм.

Примечательно, что пропагандистский сюжет содержит в себе то, какой ценой обошлась российским войскам переправа через реку. На видеокадрах видно, что по обе стороны берега видны уничтоженные/затонувшие танки, БТРы и ряд другой техники.

бои в изюме

Судя по всему, ВС РФ устроили переправу через реку, чтобы обойти Изюм. Издание Defense Express также предполагает, что для наведения переправы, часть техники оккупанты оттащили. На видео ситуация вокруг реки видна лишь частично, поэтому вероятно, что масштабы потерь еще больше.

бои за донбасс

Отметим, что именно с изюмского направления российские войска могут начать битву за Донбасс, атаковав далее Славянск и Краматорск для окружения группировки ВСУ в зоне ООС.

Напомним, украинские военные впервые применили ТОС-1 "Солнцепек" по российским войскам в районе Изюма. ВС РФ удалось занять город и продвинуться на несколько километров по направлению на Славянск.

4 апреля исследователи CIT подтвердили переброску войск РФ из Киева на Донбасс через изюмское направление.