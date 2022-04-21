Украина сейчас имеет больше танков, чем ВС РФ, — Washington Post

Источник в Пентагоне рассказал журналистам, что за 57 дней войны Россия потеряла сотни единиц техники, в то время как ВСУ регулярно получают помощь от стран-союзников Украины.

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Вооруженные силы Украины получили численный перевес в танковой технике над российскими оккупантами, сообщает издание Washington Post.

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Собеседник издания из Пентагона, чье имя не называется, отметил, что в начале войны по количеству единиц танков и бронемашин Россия существенно превосходила Украину. Однако по итогам 57 дней войны, российские оккупанты потеряли сотни единиц техники, в то время, как ВСУ регулярно получают помощь от стран-союзниц. В результате это привело к тому, что сейчас в распоряжении украинских военных больше боеспособных танков и бронемашин, чем у противника.

Тем не менее, отмечается, что количество танков не является определяющим фактором победы в войне.

"Но превосходство Украины в танках — бронированных машинах, которые являются мощным инструментом в наземном бою — является важным показателем, поскольку союзники собирают ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение, которое изначально угрожало превзойти их в огнестрельном оружии", — говорится в материале издания.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска понесли кадровые потери в танковой армии. Как сообщил Генштаб ВСУ, в результате одного из боев погиб подполковник Денис Межуев, командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа. Также стало известно, что полковник Харитонов и подполковник Смирнов получили тяжелые ранения.

Также стало известно, что Словения отправит в Украину большое количество танков Т-72. По информации журналистов, в обмен на танки Любляна получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs. При этом точное количество передаваемых Украине танков не называется.