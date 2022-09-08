ЗСУ вразили понад 400 цілей РФ за допомогою HIMARS, — Пентагон

Українські сили досягли сталого прогресу в контрнаступі, уникнувши надмірного розтягування своїх угруповань по лінії фронту, зазначив генерал Марк Міллі після зустрічі в Рамштайні.

Збройні Сили України під час повномасштабної війни проти РФ вразили за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS понад 400 цілей противника. Про це після зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у четвер, 8 вересня.

"Ми бачимо реальні та вимірні успіхи України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і вони мали руйнівний вплив", — сказав американський генерал.

Міллі назвав контрнаступальні дії ЗСУ спланованою наступальною атакою зі стійким прогресом. Крім цього, голова Об'єднаного комітету запевнив, що українські сили не розтягнуті по всій лінії фронту.

Крім цього, Міллі додав, що в сьогоднішній, 5-й зустрічі в Рамштайні брали участь представники міністерств оборони 50 країн.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін анонсував передачу Україні чергового пакету військової допомоги на 675 млн доларів, в рамках якого ЗСУ отримають, зокрема, і додаткові ракети для HIMARS.

Як повідомляв Міністр оборони України Олексій Резніков, станом на середину серпня російським Збройним силам не вдалося знищити жодну з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених ЗСУ Сполученими Штатами.