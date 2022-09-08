ВСУ поразили более 400 целей РФ при помощи HIMARS, — Пентагон

Украинские силы добились устойчивого прогресса в контрнаступлении, избежав чрезмерного растяжения своих группировок по линии фронта, отметил генерал Марк Милли после встречи в Рамштайне.

Вооруженные силы Украины в ходе полномасштабной войны против РФ поразили при помощи американских реактивных систем залпового огня HIMARS более 400 целей противника. Об этом после встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в четверг, 8 сентября.

"Мы видим реальные и измеримые успехи Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, и они оказали разрушительное воздействие", — сказал американский генерал.

Милли назвал контрнаступательные действия ВСУ спланированной наступательной атакой с устойчивым прогрессом. Помимо этого глава Объединенного комитета заверил, что украинские силы не растянуты по всей линии фронта.

Помимо этого Милли добавил, что в сегодняшней, 5-й встрече в Рамштайне участвовали представители министерств обороны 50 стран.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин анонсировал передачу Украине очередного пакета военной помощи на 675 млн долларов, в рамках которого ВСУ получат в том числе и дополнительные ракеты для HIMARS.

Как сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, по состоянию на середину августа российским Вооруженным силам не удалось уничтожить ни одну из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных ВСУ Соединенными Штатами.