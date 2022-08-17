Россиянам не удалось уничтожить ни одну установку HIMARS, — Резников

Министр обороны назвал фейком информацию российской стороны о якобы уничтожении нескольких американских РСЗО в Украине.

Вооруженные силы РФ по состоянию на 16 августа не уничтожили ни одну из предоставленных Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Абсолютно ответственно могу сказать — ни одного HIMARS потеряно не было. Когда вы читаете в российских СМИ или соцсетях, что солдат Иванов ворвался с Калашниковым и уничтожил при помощи него одновременно 12 хаймарсов, можете просто посмеяться. Это глупости", — заявил министр.

Также Резников сообщил, что у Украины есть договоренности с Соединенными Штатами касательно того, что американское оружие не может применяться для ударов по территории России. Однако это условие не касается временно оккупированных российскими властями территорий Украины.

Помимо этого министр обороны выразил надежду, что США примут политическое решение о предоставлении Вооруженным силам Украины ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров. Их дальности хватит, чтобы поражать цели на всех оккупированных территориях, а также в приграничных областях РФ.

Напомним, ранее министр обороны Резников выразил уверенность, что Украина получит ракеты ATACMS. Западное оружие влияет на уровень потерь в ВСУ. Однако на данный момент в Пентагоне считают, что ВСУ имеют ракеты, восполняющие потребности армии, поэтому ATACMS поставлять не будут.

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооружение, поставляемое Киеву в условиях полномасштабного вторжения России, в том числе HIMARS, существенно не повлияло на ход войны.