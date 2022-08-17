Росіянам не вдалося знищити жодну установку HIMARS, — Резніков

Міністр оборони назвав фейком інформацію російської сторони про нібито знищення кількох американських РСЗВ в Україні.

Збройні сили РФ станом на 16 серпня не знищили жодну з наданих Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Абсолютно відповідально можу сказати — жодного HIMARS не втрачено. Коли ви читаєте в російських ЗМІ чи соцмережах, що солдат Іванов увірвався з Калашниковим і знищив за допомогою нього одночасно 12 хаймарсів, можете просто посміятися. Це дурниці", — заявив міністр.

Також Резніков повідомив, що Україна має домовленості зі Сполученими Штатами щодо того, що американська зброя не може застосовуватися для ударів по території Росії. Однак ця умова не стосується тимчасово окупованих російською владою територій України.

Крім цього, міністр оборони висловив сподівання, що США ухвалять політичне рішення про надання Збройним Силам України ракет ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Їхньої дальності вистачить, щоб вражати цілі на всіх окупованих територіях, а також у прикордонних областях РФ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Резніков висловив упевненість, що Україна отримає ракети ATACMS. Західна зброя впливає на рівень втрат у ЗСУ. Однак зараз у Пентагоні вважають, що ЗСУ мають ракети, що заповнюють потреби армії, тому ATACMS не поставлятимуть.

Учора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що озброєння, яке постачається Києву в умовах повномасштабного вторгнення Росії, зокрема HIMARS, суттєво не вплинуло на перебіг війни.