Путін проінформований про відступ ЗС РФ в Україні, — Пєсков

Кремль також відмовився коментувати обстріл Харківської ТЕЦ та порекомендував звертатися до Міноборони РФ, яке відповідає за атаки на українські міста.

Військове командування ЗС РФ поінформувало президента Володимира Путіна про відступ російських військ на тлі успішного контрнаступу Збройних Сил України. Таку заяву зробив особистий прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Володимир Путін знає про "перегрупування" російських військ на кількох напрямках фронту.

Пєсков запевнив, що військове командування ЗС РФ інформує президента Росії про будь-які дії, які проводяться в межах повномасштабного вторгнення в Україну.

"Путін перебуває на постійному зв'язку з міністром оборони та з усіма воєначальниками. Тут по-іншому і бути не може в ході СВО", — додав прессекретар Путіна, коментуючи втечу російських військ з Харківської області.

Дмитро Пєсков також відмовився коментувати масований ракетний удар ЗС РФ по Харківській ТЕЦ, внаслідок якого в деяких регіонах України була відсутня електрика та газопостачання. Прессекретар Путіна порекомендував журналістам адресувати свої питання до Міністерства оборони, яке відповідає за здійснення обстрілів українських міст.

"Усю інформацію за фактами ракетних ударів, за цілями, а також результатами ракетних ударів надає мій колега Конашенков у брифінгах. Також оцінки поточного стану ситуації дає або Міноборони, або сам головнокомандувач", — продовжив Пєсков, спілкуючись із журналістами.

Окремо прессекретар президента зачепив питання можливого поновлення переговорного процесу між Україною та Росією. За словами Пєскова, на сьогодні Кремль не бачить перспектив і передумов для організації зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ повідомляв про звільнення понад 20 населених пунктів під час успішного контрнаступу української армії.

Також повідомлялося, що у Кремлі відповіли погрозами на небажання президента України Володимира Зеленського відновлювати переговорний процес через ультиматуми, які висуває Москва.