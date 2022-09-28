Вручають повістки та записують у добровольці: на кордоні РФ та Фінляндії з'явився військкомат (фото)

Мобільний військкомат запрацював у Ленінградській області — російська влада підтвердила, що там призиватимуть до армії РФ.

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У Ленінградській області на кордоні Росії з Фінляндією з'явився мобільний військкомат — там росіянам вручають повістки та оформлюють добровольців для служби в армії РФ. Про це повідомляє видання 47news.

Журналісти з посиланням на очевидців повідомили, що мобільний пункт запрацював біля КПП "Торфенівка" на російсько-фінському кордоні. Інформацію про це підтвердили в адміністрації Виборзького району Ленінградської області. Обласний військкомат повідомив авторам матеріалу, що ті, хто підлягає мобілізації, отримують у цьому пункті повістки, а решта може записатися добровольцями на службу в російській армії.

[ + – ] Військкомат на кордоні з Фінляндією

Джерело видання у митниці уточнило, що мобільний військкомат працює в регіоні ще з вівторка, 27 вересня. Тим часом у коментарі "Фонтанці" петербуржець, на ім'я Олексій, повідомив, що пункт розташований одразу біля шлагбаума на в'їзді до РФ, поряд із ним сьогодні вранці стояв російський солдат, який заявив, що військкомат "ще не працює".

За даними ЗМІ, щодня з РФ до Фінляндії в'їжджають близько 7-8 тисяч росіян, 23 вересня фінська влада заявила про намір закрити в'їзд громадянам сусідньої країни з туристичними візами. Журналісти також повідомили, що вже відомі випадки відмови росіянам у в'їзді.

Раніше російська влада повідомляла, що громадяни, які готуються виїхати з РФ на тлі мобілізації в країні, отримують повістки на кордоні з Грузією.

Також Фокус писав, що на кордоні Оренбурзької області та Казахстану російські біженці будують хижки, палять багаття і готують їжу в казанах в очікуванні виїзду з РФ.