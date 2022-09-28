Вручают повестки и записывают в добровольцы: на границе РФ и Финляндии появился военкомат (фото)

Мобильный военкомат заработал в Ленинградской области — российские власти подтвердили, что там будут призывать в армию РФ.

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В Ленинградской области на границе России с Финляндией появился мобильный военкомат — там россиянам вручают повестки и оформляют добровольцев для службы в армии РФ. Об этом сообщает издание 47news.

Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что мобильный пункт заработали у КПП "Торфяновка" на российско-финской границе. Информацию об этом изданию подтвердили в администрации Выборского района Ленинградской области. Областной военкомат сообщил авторам материала, что те, кто подлежат мобилизации, получают в этом пункте повестки, а остальные могут записаться добровольцами на службу в российской армии.

[ + – ] Военкомат на границе с Финляндией

Источник издания в таможне уточнил, что мобильный военкомат работает в регионе еще со вторника, 27 сентября. Тем временем в комментарии "Фонтанке" петербуржец по имени Алексей сообщил, что пункт расположен сразу возле шлагбаума на въезде в РФ, рядом с ним сегодня утром стоял российский солдат, который заявил, что военкомат "еще не работает".

По данным СМИ, ежедневно из РФ в Финляндию въезжают около 7-8 тысяч россиян, 23 сентября финские власти заявили о намерении закрыть въезд гражданам соседней страны с туристическими визами. Журналисты также сообщили, что уже известны случаи отказа россиянам во въезде.

Ранее российские власти сообщали, что граждане, которые готовятся выехать из РФ на фоне мобилизации в стране, получают повестки на границе с Грузией.

Также Фокус писал, что на границе Оренбургской области и Казахстана российские беженцы строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах в ожидании выезда из РФ.