Кремль теряет контроль, власть в России переходит в руки криминала, — Данилов

По мнению секретаря СНБО, после того, как в России функции силовиков взяли на себя боевики Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, страну ждет демонтаж и депутинизация.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что в России начался необратимый процесс распада.

"Кремль в стадии потери контроля, — заявил Данилов. — Власть в РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам".

По мнению секретаря СНБО, это означает, что эти приведет к дестабилизации обстановки в России, затем — к ее демонтажу, за которым последует депутинизация.

Ранее британская разведка пришла к выводу, что владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин хочет повысить свой авторитет в системе национальной безопасности РФ. В конце октября американские СМИ сообщали, что влияние Пригожина в Кремле растет. Он заявил президенту Владимиру Путину, что нынешнее руководство Минобороны РФ не справляется с ведением войны против Украины, что свидетельствует о шатком положении российского военного руководства. Влияние Пригожина строится на зависимости Кремля от его наемников, без которых РФ не может справляться с выполнением боевых задач.

Также западные журналисты считают, что российская элита начинает задумываться об отстранении Путина от власти, он еще никогда не был так близок к этому, как сейчас. В борьбе за власть активизировалась группа, в которую входят Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.