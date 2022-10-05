Пропагандистка Маргарита Симоньян заявляє, що змусила Google розблокувати канали RT

Рішення про розблокування 27 YouTube-каналів Russia Today виніс Арбітражний суд Москви.

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Маргарита Симоньян похвалилася тим, що Google зобов'язали зняти блок з YouTube-каналів, де раніше різними мовами говорили медіа Russia Today, пише РБК.

Навесні 2022 року компанія Google прийняла рішення заблокувати низку російських каналів на відеоплатформі YouTube через те, що вони поширювали фейки, дезінформацію про війну, розв'язану Росією проти України. В той же період на американську компанію та її дочірнє підприємство подали до суду російські медіакомпанії, серед яких була і АНО "ТВ Новини", якою керує Маргарита Симоньян. Тепер, за її запевненнями, вона виграла суд у Google.

У своєму телеграм-каналі Симоньян повідомила, що Арбітражний суд міста Москви прийняв бік АНО "ТВ Новини", компанії, яка є засновником Russia Today. Суддя зобов'язав Google зняти блокування з 27 каналів, які раніше належали RT, інакше на BigTech-корпорацію накладуть штраф. Уявити, скільки це у доларах, досить складно, бо реальний курс долара у РФ в офіційних джерелах не озвучують.

Симоньян рапортувала про те, що якщо Google не розблокує канали, то їй доведеться виплачувати 100 тис. рублів на день доти, доки вона не зніме блокування. Водночас щотижня зазначена сума неустойки збільшуватиметься у 2 рази.

Нагадаємо, що суд також заарештував майно російської "дочки" Google, яке оцінено у 500 млн рублів.

У Google поки не відреагували на це рішення московського суду.

Раніше ми повідомляли про те, що відеоплатформа YouTube вирішила заблокувати роботу каналів, які належали російським медіакомпаніям RT і Sputnik, щоб перешкоджати їхньому мовленню в європейських країнах.