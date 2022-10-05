Пропагандистка Маргарита Симоньян заявляет, что заставила Google разблокировать каналы RT

Решение о разблокировке 27-ми YouTube-каналов Russia Today вынес Арбитражный суд Москвы.

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Маргарита Симоньян похвастала тем, что Google обязали снять блок с YouTube-каналов, где ранее на разных языках вещало медиа Russia Today, пишет РБК.

Весной 2022 года компания Google приняла решение заблокировать ряд российских каналов на видеоплатформе YouTube, ввиду того, что они распространяли фейки, дезинформацию о войне, развязанной Россией против Украины. В тот же период на американскую компанию и ее дочернее предприятие в РФ подали в суд российские медиакомпании, среди которых была и АНО "ТВ-Новости", которой управляет Маргарита Симоньян. Теперь, согласно ее заверениям, она выиграла суд у Google.

В своем телеграм-канале Симоньян сообщила, что Арбитражный суд города Москвы принял сторону АНО "ТВ-Новости", компании, которая является учредителем Russia Today. Судья обязал Google снять блокировку с 27-ми каналов, которые ранее принадлежали RT, в противном случае на BigTech-корпорацию наложат штраф. Представить, сколько это в долларах, довольно сложно, потому что реальный курс доллара в РФ официальные источники не озвучивают.

Симоньян рапортовала о том, что если Google не разблокирует каналы, то ей придется выплачивать 100 тыс. рублей в день до тех пор, пока она не снимет блокировку. При этом каждую неделю указанная сумма неустойки будет увеличиваться в 2 раза.

Напомним, что суд также арестовал имущество российской "дочки" Google, которое оценено в 500 млн рублей.

В Google пока не отреагировали на это решение московского суда.

Ранее мы сообщали о том, что видеоплатформа YouTube приняла решение заблокировать работу каналов, которые принадлежали российским медиа-компаниям RT и Sputnik, чтобы препятствовать их вещанию в европейских странах.