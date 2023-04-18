Залежить від контрнаступу ЗСУ: Макрон хоче розпочати переговори за допомогою Китаю, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що президент Франції доручив своєму радникові бути на постійному зв'язку з Пекіном. У пресслужбі глави держави відмовилися коментувати плани щодо мирного врегулювання конфлікту.

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Президент Франції Еммануель Макрон може звернутися за допомогою до Китаю, щоб розпочати мирні переговори між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомляє видання Bloomberg у вівторок, 18 квітня.

За інформацією журналістів, глава держави доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонні співпрацювати разом із китайським дипломатом Ваном І. Вони разом мають створити структуру, яка в майбутньому може бути нібито використана для майбутніх переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Французька стратегія включає, що Київ і Москва повинні почати домовлятися за одним столом вже цього літа, але це лише в тому випадку, якщо все піде за написаним планом.

При цьому зовсім неясно, чи підтримує прагнення Еммануеля Макрона Київ і чи оповіщав він Офіс президента про свої плани.

"Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може служити нейтральним посередником, враховуючи його "безмежну дружбу" з Росією. Країни неодноразово обіцяли зміцнювати зв'язки, зокрема закликали активізувати співпрацю між своїми збройними силами", — йдеться у повідомленні про роль Китаю у мирному плані Франції.

У пресслужбі президента Франції підтвердили наміри Парижа та заявили, що союзники проінформовані про це. Але більше коментарів з цього приводу не прозвучало.

У матеріалі також згадується, що наявність мирних переговорів залежатиме від весняного контрнаступу ЗСУ, і якщо вiн буде успішним, тоді Київ зміцнить свою переговорну позицію.

Еммануель Макрон вже раніше заявляв, що роль Китаю дуже важлива в цій війні, адже його лідер Сі Цзіньпін здатний "привести Москву до тями". Але при цьому Пекін досі не показував ознак того, що він готовий чинити тиск на Путіна, щоб той вивів війська.

Нагадаємо, 10 квітня президент Франції заявив, що Європа не повинна слідувати політиці США чи Китаю і стає "васалом". За його словами, стратегічна автономія має вирішальне значення для того, щоб уникнути перетворення європейських держав на "васалів", коли Європа може стати "третім полюсом".