Європа не повинна слідувати політиці США і ставати "васалом", — Макрон

За словами французького президента, країни ЄС не повинні залежати від Сполучених Штатів чи Китаю у критичні моменти. Для цього Європа має дотримуватись стратегічної автономії.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа не повинна слідувати зовнішній політиці США чи Китаю. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Les Échos, опублікованому 10 квітня, після нещодавньої зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

На думку президента Франції, стратегічна автономія має вирішальне значення для того, щоб уникнути перетворення європейських держав на "васалів", коли Європа може стати "третім полюсом" перед США та Китаєм.

"Занадто довго Європа не створювала цю стратегічну автономію. Сьогодні ідеологічна битва виграна. Але тепер необхідно реалізувати цю стратегію. Пасткою для Європи буде те, що в той момент, коли вона досягне прояснення своєї стратегічної позиції, вона виявиться втягнутою в дезорганізацію миру та кризи, які не є нашими", — заявив Макрон.

Стратегічна автономія, за його словами, "має бути боротьбою Європи".

"Ми не хочемо залежати від інших у критичних питаннях. У той день, коли у вас більше не буде вибору з енергетики, захисту, соціальних мереж, штучного інтелекту, тому що у нас більше немає інфраструктури з цих питань, ви на деякий час підете з історії", — сказав Макрон.

За словами французького президента, на зустрічі в Пекіні Сі Цзіньпін говорив про європейську безпекову архітектуру. Однак, як зазначив Макрон, європейської архітектури безпеки не може бути доти, "поки в Європі існують захоплені країни або заморожені конфлікти".

Макрон в інтерв'ю французьким журналістам також сказав, що Україна, можливо, не є "пріоритетом для китайської дипломатії". Однак діалог з КНР дозволяє "стримати коментарі про те, що Китай виявляє самозаспокоєність стосовно Росії".

Нагадаємо, 9 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вважає, що переговори між Україною та Росією про припинення бойових дій зараз неможливі, оскільки наразі "погода військова".

Раніше, 6 квітня, у Будинку народних зборів у Пекіні проходила зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з головою КНР та лідером компартії Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери країн, зокрема, обговорювали й війну в Україні.

Після зустрічі з Макроном Сі Цзіньпін закликав Україну та Росію уникати ескалації кризи, висловив підтримку Китаєм стратегічної автономії Європи та наголосив, що сподівається на якнайшвидше відновлення мирних переговорів, у яких буде знайдено політичне рішення.