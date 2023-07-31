"Поганий" контрнаступ. Чому західні ЗМІ підігрують російській пропаганді

Західні оглядачі все більше звертають увагу на те, що контрнаступ українських сил оборони далекий від очікуваних результатів і має ризик зайти в глухий кут. Зі свого боку, російська пропаганда через європейських політиків намагається запевнити, що спротив Кремлю марний, а переговори неминучі. Фокус дізнавався, звідки йде хвиля негативу та критики дій України на Заході.

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Український контрнаступ є головною темою на перших шпальтах багатьох світових видань. Якщо російська преса умисно спотворює картину подій, то з боку західних оглядачів можна отримати критичну інформацію, що відрізняється від того, що подають у "Єдиному телемарафоні". Проте останнім часом у західній пресі все частіше почали зустрічатися матеріали вже зі субʼєктивними оцінками того самого контрнаступу. Водночас оціночні судження спираються на власні інсайди йджерела.

Інсайди чи темники? Як Захід сам придумав український контрнаступ

Видання The Wall Street Journal нещодавно написало, що повільні темпи контрнаступу ЗСУ ставлять президента США Джо Байдена в незручне становище. Німецьке видання Bild із посиланням на непублічну доповідь Міноборони ФРН повідомило, що Сили оборони України погано засвоюють тактику. Ідеться, що українські захисники діляться на дрібні підрозділи, що призводить до неорганізованості їхніх дій.

"Якщо я не помиляюсь, то сам термін "контрнаступ" є продуктом західних оглядачів і ЗМІ. У нас це називали та продовжують називати наступальними й оборонними діями. Погодьтеся, назва "контрнаступ" цікавіша читачеві, ніж якісь незрозумілі дії. Усе це підкріплювалося порівнянням із контрнаступом у Харківській області, де Сили оборони України оперативно та феєрично погнали ворога та звільнили велику частину території. На мою думку, ця кампанія створювалася, щоб максимально мобілізувати підтримку Заходу, надаючи йому конкретні приклади ефективності української армії", — розповідає Фокусу політичний експерт Олег Лісовий.

Логіка подачі інформації про хід бойових дій в Україні побудована так, щоб максимально не нашкодити військовим Фото: Getty Images

Він зазначає, що саме ці завищені очікування зараз мають певні негативні наслідки. У першу чергу, через дії російської пропаганди — вони підхопили тему контрнаступу та створили потужне інформаційне поле, заточене під ключові слова "контрнаступ".

"Згадайте, який був інформаційний шквал, що контрнаступ уже розпочався та захлинувся. Водночас наші офіційні особи повідомляли, що він ще перебуває на стадії планування та підготовки. Нагадаю, логіка подачі інформації про хід бойових дій в Україні побудована так, щоб максимально не нашкодити військовим. Тому інформація подається з певною затримкою", — говорить експерт.

До слова, потрібно додати, що західні ЗМІ також використовують інформаційні тренди, щоб залучати трафік. Тому гучні заголовки та безпідставні не підкріплені жодною аргументацією "інсайдерські матеріали" є саме зразком такого інформаційного хайпу.

"Темпи контрнаступу в медійній площині нижчі, ніж того чекали, зокрема західні оглядачі. Є місце завищеним надіям. Але ми не знаємо, яким є замисел Генерального штабу ЗСУ, щоб давати йому оцінки. А на Заході тим більше сприймають ситуацію лише з екранів моніторів. Не треба поспішати з оцінками, згадайте, минулого року теж була "зрада" через начебто повільний наступ у Херсонській області", — пояснює Фокусу політичний експерт Ярослав Макітра.

Як російська пропаганда працює на Заході

Наразі складно оцінювати, який вплив мають такі публікації на думку політиків і виборців. Але самі деякі політики самостійно продовжують транслювати наративи Москви. Керівник канцелярії премʼєр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш заявив, що контрнаступ України нібито не вдався, ЗСУ не добилися значних успіхів. Хоча сам премʼєр Віктор Орбан зазначив, що Захід боротиметься до останнього українського солдата, а гроші та зброю надсилатимуть Україні й надалі замість того, щоб розпочати перемовини з Росією.

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Днями інтернет-спільнота активно обговорювала пропагандистське відео, на якому майно німецької родини конфісковують нібито на користь допомоги Україні. Закінчувалося відео лозунгом "Хайль Зеленський". У коментарях вказали, що роботу виконали на замовлення партії "Альтернатива для Німеччини" — націоналістичного право-популістського обʼєднання, що набирає популярності в країні. Згодом з'ясувалося, що матеріал зняла російська студія з використанням своїх же акторів. А "Альтернатива для Німеччини" не має жодного стосунку до цього ролика.

Віктор Орбан продовжує повторювати слова Путіна на європейських майданчиках і форумах Фото: Голос Америки

Також варто згадати маргінальне польське видання Mysl Polska, відоме своїми матеріалами про крах політики Європи та велич Росії. Нещодавно там опублікували статтю під назвою "7 критичних помилок Зеленського". Однією з таких помилок називається небажання президента Володимира Зеленського погодитися на мирні переговори з Москвою.

"Російська пропаганда завжди активна на Заході, розуміючи, що в демократичних країнах сильне громадянське суспільство, і через тиск на владу можна отримувати результат. Цей ролик із німецькою сімʼєю є покликанням до минулого року, згадайте схоже відео, де через нібито холод і відмову від російського газу Європа замерзла. Нагадаю, його запустили в період вересень-жовтень 2022 року на фоні енергетичної кризи",— говорить Макітра.

Політичний експерт Олег Лісний зазначає, що Кремль через місцеву маргінальну пресу намагається тиснути на суспільство в чутливих для нас країнах. Наприклад, в Угорщині чи Польщі. Він звертає увагу, що відомі випадки, коли якийсь вкид робиться через так звану "сіру інформаційну зону" — в соціальних мережах чи форумах, де про нього забувають за кілька днів, але знову підіймають уже на телебаченні.

Які будуть наслідки контрнаступу на американські вибори

Опитані Фокусом експерти зазначають, що на активізацію російської пропаганди впливають "фактори виборів". Цього року в Польщі відбудуться парламентські вибори, вже наступного року в США обиратимуть нового президента. Також вибори президента відбудуться в Росії, де в "перемозі" Путіна, звісно, ніхто не сумнівається.

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"Російська пропаганда системно працює на думку Заходу, іноді ми щось бачимо, як було з цим відеороликом, а іноді — ні. У Європі його нормально сприйняли та посміялися з такого креативу. На мою думку, такі ролики розраховані саме на російського споживача. Так намагаються підвищити рейтинг Путіну, який його суттєво втратив на фоні заколоту Пригожина та відсутності здобутків на фронті. У Росії зростає відсоток підтримки так званої "окопної правди", за різними оцінками, Пригожина підтримує понад 30% росіян. Путін навіть порушив свої страхи та пішов у народ, зверніть увагу на всі виходи до населення, спільні фотографії", — розповідає Фокусу політтехнолог Сергій Гайдай.

Простому американському виборцю не зрозуміле поняття "тенденції бойових дій", там успішність оцінюється в кількості звільнених кілометрів Фото: CBC

Допомога Україні й успішність українського контрнаступу, що здійснюється за допомогою західного озброєння, також буде використано в ході виборчої кампанії Байдена. Простому американському виборцю не зрозуміле поняття "тенденції бойових дій", там успішність оцінюється в кількості звільнених кілометрів. Так само цей фактор можуть використовувати й суперники Байдена, вказуючи на провал контрнаступу та марність саме такої підтримки.

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"Кремль намагається посіяти недовіру, щоб уповільнити або повністю зупинити допомогу Україні. В країнах Заходу відбуваються електоральні процеси, тому мета Кремля – максимально зруйнувати довіру та підтримку, щоб нова влада після виборів не так підтримувала Україну. В хід ідуть наративи, що Україні скільки не допомагай, усе одно не буде результату, вона не переможе. Схожі закиди й про зброю від Заходу, яка нібито неефективна в Україні", — каже Лісовий.

Політика Заходу: чи готова Європа й надалі підтримувати Україну

Макітра зауважує, що низка західних політиків зараз зайняла вичікувальну позицію — там спостерігають, як повернеться громадська думка та якими будуть результати воєнної кампанії. Попри песимістичні настрої, підтримка України в західному світі не знижується. За даними соціологічного дослідження від Європейської комісії "Євробарометр", близько 64% громадян ЄС підтримують надання Україні озброєння. Примітно, що найвищий рівень довіри — у Швеції (93%), Португалії (90%), Фінляндії та Данії (89%), а найнижчий — у Болгарії (30%), на Кіпрі (36%) та в Словаччині (37%).

Лише 66% громадян ЄС підтримують заборону мовлення російських ЗМІ, що фінансуються державою Фото: foreignpolicy.com.ua

Цікавою є інша цифра. Трохи більше ніж половина (66%) громадян ЄС підтримують заборону мовлення російських ЗМІ, що фінансуються державою. Ідеться про "Спутник" і RT. Висновок із цього — російська пропаганда продовжує свою роботу й робить її якісно.

Сергій Гайдай стверджує, що Путіну зараз конче необхідно отримати паузу у війні в Україні хоча б на декілька років. Саме тому з усіх можливих майданчиків зараз ретранслюватимуть наративи про те, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів, контрнаступ невдалий, а ЗСУ не має шансів на перемогу. Насамперед переконуватимуть саме західне суспільство.

"У Кремлі розуміють, що цією армією мобілізованих вони нічого не зможуть досягти, тому намагаються протягнути заморожування конфлікту. Їм потрібен перепочинок на декілька років, щоб зробити роботу над помилками, сформувати кадри та підготувати нову армію наступу. Так, як це їм вдалося у 2014 році", — каже він Фокусу.

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