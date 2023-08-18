Метушаться і відновлюють: ЗСУ пошкодили головну артерію постачання ЗС РФ, — ISW

За оцінками військових дослідників, Сили оборони України мають можливості, щоб руйнувати критичну логістику російських військ під час свого контрнаступу.

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Судячи з повідомлень у російських джерелах про стан мосту в Чонгарі після удару 6 серпня, ЗСУ вивели з ладу головну лінію постачання ЗС РФ. Вона залишалася недоступною 11 днів. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 17 серпня.

Американські аналітики посилаються на повідомлення в російських джерелах про стан Чонгарського мосту в окупованій частині Херсонської області. Керівник транспортного міністерства з окупаційної адміністрації Криму Анатолій Цуркін 16 серпня заявив, що рух транспорту по мосту в Чонгарі, який пов'язує Україну з Кримом, знову відновився.

Однак унаслідок ударів Сил оборони України російські війська протягом кількох днів забезпечувалися постачанням через альтернативні маршрути.

Автомобільний міст — частина критично важливого логістичного маршруту для російських військ. Відновлення руху по ньому лише через 11 днів після удару вказує на те, що кампанія Сил оборони, яка передбачає удари в глибокому тилу ЗС РФ у південній частині України, може тимчасово порушувати російську логістику на значних ділянках фронту.

У якому стані залізничні перевезення в Чонгарі, невідомо, як, утім, і стан пошкодженого автомобільного мосту в Генічеську.

Нагадаємо, що 17 серпня в ISW розповіли, чому просування українських військ у Роботиному таке важливе.

Також повідомлялося, що окупанти пропонують Кремлю заморозити війну в Україні через те, що Росія не зможе здобути воєнну перемогу.