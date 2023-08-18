"Росія не зможе перемогти": окупанти пропонують Кремлю заморозити війну в Україні, — ISW

Загарбники, як зазначають аналітики, бідкаються, що Москві доведеться піти на "перемир’я", під час якого Україна буде достатньо ослаблена. Відтак Росія матиме на неї більше впливу, ніж зараз.

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Командир батальйону "Восток" ЗС РФ Олександр Ходаковський запропонував Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, щоб створити умови для майбутньої перемоги без переговорів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 17 серпня.

Ходаковський заявив, що РФ не зможе здолати Україну у війні найближчим часом, і що російські війська навряд чи легко займуть ще якісь великі українські міста, повторюючи коментарі Пригожина, зроблені у квітні 2023 року.

Окупант вважає, що Росії, швидше за все, доведеться піти на "перемир’я", і що Україна буде достатньо ослаблена в цьому стані замороженого конфлікту, відтак РФ зможе мати на неї більше впливу в такій ситуації, ніж зараз.

"Російські джерела періодично стверджували, що кремлівська фракція зацікавлена ​​в заморожуванні війни вздовж нинішньої лінії фронту з подібних причин, а також через занепокоєння внутрішньополітичною стабільністю та економічними наслідками війни. Можливо, Ходаковський повторно вводить цей наратив у російський інформпростір від імені фракції, хоча Ходаковський, ймовірно, має обмежений вплив на саме російське керівництво", — припускають аналітики ISW.

В Інституті також вважають, що такі коментарі Ходаковського можуть значно послабити довіру до російської оборони вздовж широкого фронту на півдні України, і що вони пов’язані з його власним досвідом нещодавніх тактично важливих успіхів ЗСУ в районі Урожайного, де тримали оборону його підрозділи.

Нагадаємо, 16 серпня Генштаб повідомив про звільнення селища Урожайне на Донеччині. Бійці ЗСУ, за даними командування, тримають нові позиції на північному сході.