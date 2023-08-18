"Россия не сможет победить": оккупанты предлагают Кремлю заморозить войну в Украине, — ISW

Захватчики, как отмечают аналитики, жалуются, что Москве придется пойти на "перемирие", во время которого Украина будет достаточно ослаблена. Поэтому Россия будет иметь на нее больше влияния, чем сейчас.

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Командир батальона "Восток" ВС РФ Александр Ходаковский предложил России заморозить войну в Украине вдоль нынешней линии фронта, чтобы создать условия для будущей победы без переговоров. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 17 августа.

Ходаковский заявил, что РФ не сможет одолеть Украину в войне в ближайшее время, и что российские войска вряд ли легко займут еще какие-то крупные украинские города, повторяя комментарии Пригожина, сделанные в апреле 2023 года.

Оккупант считает, что России, скорее всего, придется пойти на "перемирие", и что Украина будет достаточно ослаблена в этом состоянии замороженного конфликта, поэтому РФ сможет иметь на нее больше влияния в такой ситуации, чем сейчас.

"Российские источники периодически утверждали, что кремлевская фракция заинтересована в замораживании войны вдоль нынешней линии фронта по подобным причинам, а также из-за беспокойства внутриполитической стабильностью и экономическими последствиями войны. Возможно, Ходаковский повторно вводит этот нарратив в российское информпространство от имени фракции, хотя Ходаковский, вероятно, имеет ограниченное влияние на само российское руководство", — предполагают аналитики ISW.

В Институте также считают, что такие комментарии Ходаковского могут значительно ослабить доверие к российской обороне вдоль широкого фронта на юге Украины, и что они связаны с его собственным опытом недавних тактически важных успехов ВСУ в районе Урожайного, где держали оборону его подразделения.

Напомним, 16 августа Генштаб сообщил об освобождении поселка Урожайное в Донецкой области. Бойцы ВСУ, по данным командования, держат новые позиции на северо-востоке.