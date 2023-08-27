"Бадьоро пройшли Роботине і шлях на Токмак відкритий", — в РФ скаржаться на успіхи ЗСУ

Російський блогер називає командування РФ "дегенератами і щурами", які розповідають казки, а в цей час українці наближаються до одного з ключових міст на Запоріжжі.

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Російські військові блогери занепокоєні просуванням ЗСУ на Запорізькому напрямку і проривом лінії оборони окупантів. Свої думки з цього приводу виклав один із блогерів, який веде телеграм-канал під ніком Alex Parker Returns, і якого пов'язують з ПВК "Вагнер".

"Тим часом поки що нас намагаються відволікти казками про те, що колись найперспективніший політик живий — х*хол уже бадьоро пройшов Роботине і вийшов на першу лінію оборонних рубежів генерала Землянікіна. Вони спокійно пройшли полями між Новопрокопівкою та Вербовим. А це означає, що? Правильно, шлях до Токмака фактично вже відкритий і до нього рукою подати", — пише він.

Блогер обурюється, що потім цю ситуацію буде пізно виправити.

"Поки військові щури жартують стандартними болванками про бабкосела в низинах, які нікому не потрібні, але подивимося, що вони почнуть писати, коли х*хол дійде до Токмака. А розгадка всьому одна — відсутність резервів, які не підготував тувінський дегенерат поки що Каскад, 58 армія, морпіхи та інші героїчно вигравали для цього час. Живіть тепер із цим", — підсумовує окупант.

Нагадаємо, що російське командування втекло з окупованого Токмака у Запорізькій області після прильотів 24 серпня по окупаційному командному пункту.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ витискають росіян з позицій під Бахмутом. Бійці намагаються тримати динаміку, не дозволяючи ворогу створити міцні оборонні рубежі на цій ділянці фронту.