Силы обороны удерживают позиции в Опытном, но ситуация "очень изменчива", — Минобороны

У Сил обороны есть продвижение в Опытном в Донецкой области, а российские войска стремятся окружить Авдеевку, рассказала заместитель министра Анна Маляр.

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Украинские войска заняли полкилометра в Опытном под Донецком, но россияне стремятся окружить Авдеевку. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 11 сентября.

"В результате штурмовых действий Силы обороны заняли часть Опытного и имеют частичный успех в районе Новомайорского. Но ситуация очень изменчива. Продолжаются бои и возможна смена позиций и самой ситуации", — подчеркнула Маляр.

По словам заместителя министра, россияне сосредоточили основные усилия, чтобы установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку. Они безуспешно наступали в районах этих населенных пунктов, а также возле Керамики, Новомихайловки и Пречистовки.

"Двое суток назад, когда российские военные были сконцентрированы на севере от города (Авдеевки) в штурмовых действиях, ребята провели молниеносную штурмовую операцию и часть Опытного заняли, закрепились и ведутся уже бои в населенном пункте", — отметил в эфире телемарафона "Єдині новини" 10 сентября начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

Напомним, село Опытное расположено в 1,7 км от окраин Донецка и в 2,8 км к юго-западу от Авдеевки. В 4 км к северу — Пречистовка, в 14 км к западу — Заветное Желание. ВСУ постепенно приближаются к Донецкому аэропорту.

Что происходит на фронте

Вооруженные силы Украины продвигаются и имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки под Бахмутом, где они не дали армии РФ прорвать оборону в районах Зализнянского, Орехово-Васильевки и Богдановки.

"За неделю на Бахмутском направлении Силы обороны освободили еще 2 квадратных километра. В целом вокруг Бахмута освобождено 49 квадратных километров", — отметила Маляр.

На Купянском направлении продолжаются бои, на Лиманском — оккупанты перегруппировываются.

Украинские военные продолжают наступление и на юге Украины.

"Они продвинулись еще на 1,5 километра на Таврическом направлении и имеют успех в районе южнее освобожденного Роботино", — подчеркнула заместитель министра.

"За неделю освобождено 4,8 квадратных километра территории на Таврическом направлении (это юг, включая часть Донецкой области). В целом ОСГВ "Таврия" освободила 256,5 квадратных километра", — приводит цифру Маляр.

Продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении, зафиксирован успех в направлении южнее Роботино и западнее Вербово.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник находится в обороне и продолжает обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. При этом активно применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет".