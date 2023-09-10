Блестящая операция: ВСУ заняли часть Опытного, а оккупантов "спалил" украинский флаг

Оккупанты, сами того не осознавая, разоблачили свои позиции, и по ним отработала украинская артиллерия.

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В Донецкой области Силы обороны Украины имеют продвижение в районе Опытного. Наши бойцы заняли часть населенного пункта и смогли там закрепиться. Об этом в эфире телемарафона 10 сентября сообщил начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

"Двое суток назад, когда российские военные были сконцентрированы на севере от города (Авдеевки) в штурмовых действиях, ребята провели молниеносную штурмовую операцию и часть Опытного заняли, закрепились и ведутся уже бои в населенном пункте", — сказал он.

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По его словам, украинский флаг в небе над Донецком помог это сделать. Вчера, 9 августа, украинские волонтеры запустили его в небо из Авдеевки. Оккупанты, заметив его, начали стрелять по нему.

Таким образом, враги раскрыли все свои позиции, по которым украинская армия нанесла одновременные удары.

От поселка Опытное до Донецкого аэропорта 3,5 км.

Напомним, что бойцы Сил обороны продвинулись на Мелитопольском направлении в районе населенных пунктов Роботино и Вербово. На других участках южного фронта украинские защитники продолжают удерживать позиции, отбивая "мясные штурмы" врага, осуществляемые подразделениями "Шторм Z".

Ранее сообщалось, что 8 сентября во временно оккупированном Севастополе задержали парня, который снял флаг Российской Федерации и заявил, что находится в Украине.