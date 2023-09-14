Пауза в войне на 5 месяцев. Сколько времени у ВСУ осталось на вытеснение войск РФ

Любая пауза в боевых действиях — в интересах Москвы и приведет к эскалации. Успехи ВСУ позволяют навязывать темп боев российским войскам, но аналитики видят подготовку ударной группировки на Купянско-Лиманском и Токмакском направлениях.

Related video

Россия пытается остановить полномасштабное вторжение в Украину на 4-5 месяцев. Главная задача оккупантов — организовать оперативную паузу, остановить наступательные действия Украины и препятствовать уничтожению своих тыловых баз, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

ВС РФ, по его словам, используют паузу для перевооружения армии, мобилизации, организации новой материально-технической базы и развертывания дополнительных военных производственных мощностей.

"Любая пауза в интересах России неизбежно приведет к эскалации. Только военные поражения России на оккупированных территориях приведут нас к реальному миру", — подчеркнул он.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто также высказался о возможном перерыве в боевых действиях. Если ВС РФ не будут бомбить Украину хотя бы один день, попытки окончания большой войны могут появиться в достаточно короткие сроки.

"Контрнаступление Украины против российских войск — это не прогулка в парке. Надеюсь, в довольно короткие сроки, в ближайшие 7-8 месяцев, может быть попытка закончить войну. С итальянской точки зрения, конечной целью любых гипотетических переговоров остается восстановление международной законности", — прокомментировал министр.

"Бурный сентябрь". Россия маскирует готовность к наступлению?

Москва постоянно вбрасывает нарративы о готовности говорить с Киевом только с учетом нынешних территориальных особенностей. Но действия ВСУ способны корректировать заявления МИД России, уверен полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Прежде всего, вспомним недавнее уничтожение систем С-400 на мысе Тарханкут и под Евпаторией. Формируются дырки в системе ПВО на полуострове, открывается небо над Севастополем", — объяснил военный.

Контрнаступление ВСУ, по его предположению, завершается в силу определенного физического и материально-технического запаса армии. ВСУ показали максимум на фронте в отсутствие превосходства в воздухе и дальнобойных ракет.

"Пауза, может быть связана с погодными условиями, осенью из-за дождей дороги превратятся в болота. Россия готовится к наступлению, мы видим подготовку ударной группировки на базе войск 25-й армии РФ на Купянско-Лиманском направлении, а также на Токмакском, где есть подразделения четырех дивизий ВДВ. Сентябрь будет бурный и говорить об остановке боев все же рано", — подчеркнул эксперт.

Селезнев считает, что 4-5 месяцев для восстановления армии РФ явно не хватит. Более реальный срок — до трех лет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что сейчас не России решать, когда останавливать боевые действия. Наступление ведут Силы обороны Украины, а российские войска каждый день теряют оборону.

"ВСУ навязывают врагу темп боев. Оперативную паузу можно взять для подготовки следующего этапа контрнаступления. У ВС РФ пока нет рычагов, чтобы взять паузу. Если мы говорим о воздушном пространстве над Крымом, надо сказать, что ПВО над полуостровом все равно будет противодействовать авиации ВСУ. Кроме этого, у ВС РФ есть и своя авиация на полуострове", — отметил он.

Напомним, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер признавал желание американских чиновников увидеть быстрые результаты украинского контрнаступления. ВСУ, по его оценкам приходится воевать с россиянами "одной рукой, которая связана за спиной".

Украинские силы продолжают серьезные и тяжелые бои в районе Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Замминистра обороны Анна Маляр писала, что украинские военные уже вернули контроль над Андреевкой, но эти сведения опровергла 3-я отдельная штурмовая бригада.