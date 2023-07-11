У "Маґурі" розповіли, скільки знищили техніки на Запоріжжі з початку контрнаступу

У 47-й ОМБр зазначили, що ліквідація російських окупантів триває. Від початку контрнаступу в Запорізькій області вдалося знищити 18 танків, 9 складів із боєприпасами, 4 вертольоти противника.

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Воїни 47-ї бригади Сил оборони України "Маґура" розповіли, скільки ворожої техніки знищили з моменту початку контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. Дані з'явилися на Telegram-каналі бригади.

Так, станом на 11 липня "Маґура" знищила:

18 танків;

4 БМП-3;

4 БМП-1, БМП-2;

2 ББМ;

2 ТОС-1А "Солнцепек";

2 САУ 2с9 "НОНА-С";

2 БМ-21 "Град";

4 ударні вертольоти КА-52;

2 літаки;

15 ПТРК противника;

9 складів із боєприпасами;

14 взводних опорних пунктів;

9 засобів радіоелектронної боротьби.

Робота 47 ОМБр "Маґура" Фото: 47 ОМБр "Маґура"

"Ліквідація окупантів триває", — зазначили в 47-й ОМБр.

Нагадаємо, що 11 липня повідомлялося, що бійці ЗСУ "провели бесіду" з росіянами, які здалися в полон. Українські захисники провели успішну наступальну операцію в Донецькій області та захопили опорний пункт ворога.

Також російські ЗМІ повідомили, що війська РФ відступили без бою і залишили позиції на лівому березі Дніпра. Зазначається, що українські сили, як і раніше, перебувають у районі Антонівського мосту, а також нібито зайняли позиції на островах під Херсоном.