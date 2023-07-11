Російські війська відступили без бою і залишили позиції на лівому березі Дніпра, — росЗМІ

Російські джерела повідомляють, що українські сили, як і раніше, знаходяться в районі Антонівського мосту, а також нібито зайняли позиції на островах під Херсоном.

Related video

Російські війська отримали наказ військового командування залишити позиції у районі Дач, Херсонської області, що на лівому березі Дніпра та відійти без бою. Тепер на цій ділянці нібито присутні лише українські сили. Про це 10 липня повідомив Telegram-канал Romanov Лайт, який, за деякими даними, належить російському блогеру Роману Романову.

Повідомляється, що окрім позицій у районі Дач, українська армія зайняла позиції на островах під Херсоном.

"З'явилася нова точка присутності ЗС України на островах", — йдеться у повідомленні.

У пості було зазначено, що відхід окупаційних військ стався увечері 10 липня. При цьому уточнювалося, що всі російські підрозділи залишили позиції без бою.

Далі було сказано про ситуацію у районі Антонівського мосту. За словами автора публікації, там, як і раніше, знаходяться підрозділи ЗСУ. Причому противник завдає ударів "у напрямку" українських військ, а не за цілями.

"У районі Дач тепер присутні лише сили ЗС України. На лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту, як і раніше, зберігається присутність ЗС України", — йдеться у повідомленні, до якого прикріплені карти з точними геоданими.

Позиції в районі Дач під контролем ЗСУ, повідомляють росЗМІ.

За словами російських блогерів, Готель зайнятий українськими бійцями

Нова точка присутності ЗС України на островах згідно з даними російських блогерів

Пропагандистські видання неохоче коментують цю інформацію. У мережі з'явилися невпевнені коментарі на кшталт "непростого рішення" чи "перегрупування", які лунали на російських ТБ каналах минулого року.

"Якщо таке рішення про відхід з цих районів у Херсонській області прийнято військовим командуванням — воно обґрунтоване та зважене", — переконані пропагандисти.

Зазначимо, що на момент публікації підтвердження цієї інформації з боку українського військового керівництва поки що немає.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 11 липня заявив, що російські загарбники завдають артилерійських ударів по житлових кварталах Херсона. За його словами, відомо про потрапляння до гуманітарного штабу і щонайменше до п'яти житлових будинків.