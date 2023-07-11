"Не виходьте на вулицю": ЗС РФ обстрілюють Херсон та можуть вдарити по вокзалу, — ОВА

Російські війська влучили у гуманітарний штаб та житлові будинки. Один з поранених внаслідок атаки перебуває у тяжкому стані. На місцях ударів спалахнули пожежі.

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ЗС РФ обстрілюють житлові квартали Херсона. Про це 11 липня повідомив у соцмережах голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики", — написав він.

За даними Херсонської ОВА, внаслідок обстрілу міста двоє осіб отримали поранення. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

"Обстріли міста продовжуються! Не виходьте на вулицю", — закликав Прокудін.

Також керівник ОВА попередив, що у найближчі години російські окупанти можуть атакувати залізничний вокзал.

Внаслідок обстрілу Херсонської області загинула мирна мешканка

11 липня ЗС РФ завдали удару по селу Софіївка у Херсонській області. Прокудін передав, що внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" постраждали цивільні люди.

"За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення", — проінформував голова адміністрації.

У Херсонській обласній прокуратурі заявили, що розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Правоохоронці підтвердили загибель місцевої мешканки внаслідок обстрілу ЗС РФ.

Нагадаємо, вночі на 11 липня російські війська атакували українські міста іранськими дронами Shahed. На Одещині лунали гучні вибухи.

Зранку 11 липня у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що збили 26 ворожих безпілотників з 28. Також захисникам вдалося ліквідувати розвідувальний БПЛА типу "Zala".