"Не выходите на улицу": ВС РФ обстреливают Херсон и могут ударить по вокзалу, — ОВА

Российские войска попали в гуманитарный штаб и жилые дома. Один из раненых в результате атаки находится в тяжелом состоянии. На местах ударов вспыхнули пожары.

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ВС РФ обстреливают жилые кварталы Херсона. Об этом 11 июля сообщил в соцсетях глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"На эту минуту известно о попадании в гуманитарный штаб и по меньшей мере пять жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары. На местах работают спасатели и медики", — написал он.

По данным Херсонской ОГА, в результате обстрела города два человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Обстрелы города продолжаются! Не выходите на улицу", — призвал Прокудин.

Также руководитель ОВА предупредил, что в ближайшие часы российские оккупанты могут атаковать железнодорожный вокзал.

В результате обстрела Херсонской области погибла мирная жительница

11 июля ВС РФ нанесли удар по селу Софиевка в Херсонской области. Прокудин передал, что в результате обстрела из РСЗО "Град" пострадали гражданские люди.

"По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения", — проинформировал глава администрации.

В Херсонской областной прокуратуре заявили, что начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством. Правоохранители подтвердили гибель местной жительницы в результате обстрела ВС РФ.

Напомним, ночью на 11 июля российские войска атаковали украинские города иранскими дронами Shahed. В Одесской области раздавались громкие взрывы.

Утром 11 июля в Воздушных силах ВСУ рассказали, что сбили 26 вражеских беспилотников из 28. Также защитникам удалось ликвидировать разведывательный БПЛА типа "Zala".