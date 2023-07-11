Нічна атака "Шахедів": вибухи в Одесі та робота ППО в Києві (фото)

За інформацією столичної ОВА, запускалися іранські дрони з Краснодарського краю, але їм не вдалося досягти цілі і сили ППО знищили їх. В Одеській області також було чутно вибухи.

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У ніч із понеділка на вівторок російські окупанти знову атакували мирні українські міста. Зокрема від іранських БПЛА могла постраждати столиця. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації 11 липня.

За наявною інформацією, росіяни запустили на Київ дрони-камікадзе Shahed, однак безуспішно. Українські сили ППО впоралися з ворожими цілями та ліквідували їх.

При цьому, запускали БПЛА з південного напрямку, найімовірніше йдеться про Краснодарський край Російської Федерації.

"Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами та засобами нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу", — йдеться в повідомленні.

Примітно, що це була вже друга атака на Київ від початку місяця, як зазначив начальник КГВА Сергій Попко.

У поліції також показали, до чого призвела нічна атака "шахедів" на Київську область. Начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що уламки ворожих дронів пошкодили будинки місцевих жителів, вибили вікна, а також загорілася трава. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Атака на Одесу та область: що відомо

За інформацією ЗМІ, іранські безпілотники також "відвідали" Одеську область. Після того, як було оголошено повітряну тривогу, почали лунати гучні вибухи і працювати ППО.

"В Одеському районі було чути вибухи", — йдеться в повідомленні видання "Суспільне".

Імовірно, це була робота ППО і обійшлося без наслідків.

Загалом тривога в Одеській області тривала півтори години і закінчилася о 4:10.

Загроза обстрілу існувала і для інших областей, але обійшлося без інцидентів.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що кількість жертв авіаудару РФ по Оріхову збільшилася до 10 осіб. Рятувальники завершили пошукові роботи менш ніж за добу. Під уламками будівлі, у якій роздавали воду та гуманітарну допомогу, виявили нові тіла загиблих людей.