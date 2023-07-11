26 із 28 "Шахедів" і вертоліт: у ЗСУ розповіли про знищені в небі цілі (інфографіка)

У Повітряних силах зазначили, що атака розпочалася з південно-східного напрямку, внаслідок чого вибухи було чути в Одесі та Києві. Обійшлося без жертв.

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Українські сили ППО минулої доби знищили 26 іранських безпілотників "Shahed", а також ворожий вертоліт. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ 11 липня.

У ніч на вівторок російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) за допомогою дронів-камікадзе. Загалом було задіяно 28 "Shahed-136/131", з яких сили ППО ліквідували 26.

"В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala", — йдеться в повідомленні.

10 липня Повітряним силам також вдалося збити ворожий вертоліт, але якого саме типу — командування ще уточнює. Крім того, знищено три ударні БПЛА "Ланцет" і чотири розвідувальні дрони оперативно тактичного рівня.

Загалом за добу авіація Повітряних сил завдала по позиціях російських окупантів понад 20 групових авіаційних ударів.

Атака на Київ та Одесу: що відомо

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що противник вдруге за місяць запустив по столиці дрони-камікадзе іранського виробництва, але безуспішно. Сили ППО виявили цілі та знищили їх. Уламки пошкодили вікна в будинках місцевих жителів і також зафіксовано пожежу, проте обійшлося без жертв.

Зафіксовано ворожі БПЛА також і в Одеській області. Після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Очільник ОВА Олег Кіпер зазначив, що загалом на цьому напрямку було знищено 22 "Шахеди", а ще два влучили в адміністративну будівлю припортового об'єкта. Постраждалих або жертв унаслідок атаки не було.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що внаслідок авіаудару по Оріхову загинула пара залізничників. У них залишився восьмирічний син, про якого "Укрзалізниця" обіцяє подбати.