Дитина залишилася сиротою: внаслідок авіаудару по Оріхову загинула пара залізничників

Дитина, яка залишилася без батьків, отримуватиме щорічну грошову допомогу від "Укрзалізниці" та матиме можливість проходити оздоровчі програми до досягнення повноліття.

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Унаслідок ворожих обстрілів у місті Оріхів 9 липня, розташованому в Запорізькій області, загинули залізничні працівники. У пари, що залишилася без батьків, є 8-річна дитина, яка залишилася без піклування. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" заявила, що вона забезпечуватиме турботу про дитину залізничних працівників до її досягнення повноліття.

Важливо зазначити, що ця пара опинилася під російським обстрілом 9 липня, коли вони отримували гуманітарну допомогу від волонтерів.

Глава "Укрзалізниці" Євген Лященко висловив свої щирі співчуття рідним загиблих залізничних працівників.

"На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обов'язок — допомогти і підтримати кожну дитину, сім'ю залізничників, які загинули внаслідок війни", — зазначив він.

Згідно із заявою "Укрзалізниці", дитина отримуватиме щорічну грошову допомогу та матиме можливість проходити оздоровчі програми до досягнення повноліття. Компанія також планує здійснювати виплати в рамках програми підтримки сімей залізничних працівників, відомої як "Залізна сім'я".

Що відомо про загиблих

Віталій Юшко, який народився 1976 року, розпочав свою трудову діяльність у залізничному транспорті 1995 року на посаді електромонтера СЦБ (сигналізації та зв'язку) Пологівської дистанції Придніпровської залізниці. Він продовжував працювати на тій самій посаді, а згодом був підвищений до посади електромеханіка та старшого електромеханіка. Віталій Юшко заслужив репутацію висококваліфікованого працівника і був нагороджений як відомчими, так і галузевими нагородами, включаючи почесну грамоту Міністерства інфраструктури України.

Ольга Очкас, 1978 року народження, з 1999 працювала на станції Оріхівська. Пройшла шлях від прибиральника виробничих приміщень до чергового по залізничній станції, на цій посаді й працювала з 2004 року.

"Це подружжя багато часу присвятило волонтерству в пункті незламності міста Оріхів, допомагало людям виживати. Трагедія сталася в Оріхівській школі, коли Ольга та Віталій виконували свої волонтерські обов'язки", — додали в Укрзалізниці.

Зазначимо, ЗС РФ завдали авіаудару по Оріхову вранці 10 липня. У Запорізькій ОДА заявили, що російський снаряд ударив по будівлі, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Крім того, російські снаряди також пошкодили школу — про це розповів Юрій Малашко, голова ОВА, в офіційному Telegram-каналі.

Представниця ООН Деніз Браун прокоментувала обстріл Оріхова в Запоріжжі. У її заяві зазначено, що росіяни влучили в пункт роздачі води, організований партнерами гуманітарного фонду. Також вона вимагала провести розслідування дій ЗС РФ, водночас наголосила, що ООН і далі допомагатиме українцям, які потерпають від російських злочинів.