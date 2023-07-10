РФ вдарила авіабомбою по Оріхову під час роздачі "гуманітарки": є загиблі (фото)

Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по школі. Четверо людей загинули.

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10 липня вранці російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому кварталу прифронтового Оріхова Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Авіаудар стався під час видачі гуманітарної допомоги, четверо загиблих — троє жінок і один чоловік, 11 осіб дістали поранення.

"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років і 47-річний чоловік", — повідомив Малашко.

Одинадцятьох врятованих громадян із пораненнями різного ступеня тяжкості, після надання першої медичної допомоги, було госпіталізовано.

Авіабомба майже повністю зруйнувала будівлю школи. Також було пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поруч з епіцентром вибуху.

Рятувальні роботи тривають. Сапери встановлюють тип боєприпасу, що застосовувався по мирному населенню.

Ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів із РСЗВ Левадного і Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Красному, Малинівці.

У Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік — йому невідкладно надано медичну допомогу.

Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

Відомо, що 10 липня РФ атакувала Миколаїв ракетою "Іскандер-М". За інформацією глави адміністрації Віталія Кіма, противник використовував балістичні ракети під час атаки на місто. Вибухи пролунали практично відразу після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що Брянську область 9 липня атакували дві ракети, одна з яких впала на пилораму. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв після цього закликав вдарити по АЕС України.