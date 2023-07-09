Нема чого соромитися: Медведєв закликав вдарити по АЕС України через вибух у Битоші (фото)

Брянську область 9 липня атакували дві ракети, одна з яких упала на пилораму. РосЗМІ вже написали, що це нібито ЗСУ за допомогою британських ракет Storm Shadow намагалися уразити Десногорську атомну станцію.

Related video

Дмитро Медведєв закликав ЗС РФ "не соромитися" і вдарити відразу по декількох атомних електростанціях в Україні. Про це заступник голови Радбезу РФ написав у своєму телеграм-каналі в неділю, 9 липня.

"Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами на Смоленську АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південноукраїнській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС", — написав Медведєв.

Також він закликав вдарити ракетами по ядерних об'єктах у Східній Європі.

"Тут уже нема чого соромитися", — резюмував російський політик.

Таким чином Медведєв відреагував на атаку ракет, які російська ППО збила над Брянською областю.

Що сталося в селищі Битош Брянської області 9 липня

У неділю губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про те, що ППО РФ збила дві ракети, які нібито випустила українська сторона.

Унаслідок падіння однієї з ракет о 14:00 було повністю зруйновано пилораму в селищі Битош. Цей населений пункт розташований на північ від Брянська, за 165 кілометрів від кордону України. Інша збита ракета впала в поле і там вибухнула, не зашкодивши нікому.

Богомаз стверджував, що внаслідок падіння ракет люди не постраждали.

Тим часом росмедіа Mash написало про те, що ракети випустили українські військові, які нібито намагалися атакувати Десногорську атомну станцію в Смоленській області та військовий аеродром у Калузькій. ЗМІ зробили висновок, що російський тил атакували британські ракети Storm Shadow.

Українська сторона інцидент не прокоментувала.

У місті Битош на пилораму впала одна з ракет

Нагадаємо, 7 липня в Росії на заводі вибухових речовин прогримів вибух. Підприємство є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД. Тут виготовляють амонал і амоніт, тротилові шашки-детонатори та інші речовини для проведення вибухових робіт.

А 2 липня поруч із військовим аеродромом Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, РФ) о 16:00 прогримів потужний вибух. За попередніми даними аеродром, з якого ЗС РФ атакують Україну ударними дронами, постраждав від ракети. Вона мала уразити склад паливно-мастильних матеріалів.