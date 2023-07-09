Нечего стеснятся: Медведев призвал ударить по АЭС Украины из-за взрыва в Бытоши (фото)
Брянскую область 9 июля атаковали две ракеты, одна из которых упала на пилораму. РосСМИ уже написали, что это якобы ВСУ с помощью британски ракет Storm Shadow пытались поразить Десногорскую атомную станцию.
Дмитрий Медведев призвал ВС РФ "не стеснятся" и ударить сразу по нескольким атомным электростанциям в Украине. Об этом зампред Совбеза РФ написал в своем телеграм-канале в воскресенье, 9 июля.
"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС", — написал Медведев.
Также он призвал ударить ракетами по ядерным объектам в Восточной Европе.
"Тут уже нечего стесняться", — резюмировал российский политик.
Таким образом Медведев отреагировал на атаку ракет, которые российская ПВО сбила над Брянской областью.
Что случилось в поселке Бытошь Брянской области 9 июля
В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что ПВО РФ сбила две ракеты, которые якобы выпустила украинская сторона.
В результате падения одной из ракет в 14:00 была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Этот населенный пункт находится севернее Брянска, в 165 километрах от границы Украины. Другая сбитая ракета упала в поле и там взорвалась, не повредив никому.
Богомаз утверждал, что в результате падения ракет люди не пострадали.
Тем временем росмедиа Mash написало о том, что ракеты выпустили украинские военные, которые якобы пытались атаковать Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. СМИ сделало вывод, что российский тыл атаковали британские ракеты Storm Shadow.
Украинская сторона инцидент не прокомментировала.
Напомним, 7 июля в России на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв. Предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Здесь изготавливают аммонал и аммонит, тротиловые шашки-детонаторы и другие вещества для проведения взрывных работ.
А 2 июля рядом с военным аэродромом Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ) в 16:00 прогремел мощный взрыв. По предварительным данным аэродром, с которого ВС РФ атакуют Украину ударными дронами, пострадал от ракеты. Она должна была поразить склад горюче-смазочных материалов.