Нечего стеснятся: Медведев призвал ударить по АЭС Украины из-за взрыва в Бытоши (фото)

Брянскую область 9 июля атаковали две ракеты, одна из которых упала на пилораму. РосСМИ уже написали, что это якобы ВСУ с помощью британски ракет Storm Shadow пытались поразить Десногорскую атомную станцию.

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Дмитрий Медведев призвал ВС РФ "не стеснятся" и ударить сразу по нескольким атомным электростанциям в Украине. Об этом зампред Совбеза РФ написал в своем телеграм-канале в воскресенье, 9 июля.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС", — написал Медведев.

Также он призвал ударить ракетами по ядерным объектам в Восточной Европе.

"Тут уже нечего стесняться", — резюмировал российский политик.

Таким образом Медведев отреагировал на атаку ракет, которые российская ПВО сбила над Брянской областью.

Что случилось в поселке Бытошь Брянской области 9 июля

В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что ПВО РФ сбила две ракеты, которые якобы выпустила украинская сторона.

В результате падения одной из ракет в 14:00 была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Этот населенный пункт находится севернее Брянска, в 165 километрах от границы Украины. Другая сбитая ракета упала в поле и там взорвалась, не повредив никому.

Богомаз утверждал, что в результате падения ракет люди не пострадали.

Тем временем росмедиа Mash написало о том, что ракеты выпустили украинские военные, которые якобы пытались атаковать Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. СМИ сделало вывод, что российский тыл атаковали британские ракеты Storm Shadow.

Украинская сторона инцидент не прокомментировала.

В городе Бытошь на пилораму упала одна из ракет

Напомним, 7 июля в России на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв. Предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Здесь изготавливают аммонал и аммонит, тротиловые шашки-детонаторы и другие вещества для проведения взрывных работ.

А 2 июля рядом с военным аэродромом Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, РФ) в 16:00 прогремел мощный взрыв. По предварительным данным аэродром, с которого ВС РФ атакуют Украину ударными дронами, пострадал от ракеты. Она должна была поразить склад горюче-смазочных материалов.