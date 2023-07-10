Влучили в об'єкт інфраструктури: РФ атакувала Миколаїв ракетою "Іскандер-М", — Кім

За інформацією глави адміністрації Віталія Кіма, противник використав балістичні ракети під час атаки на місто. Вибухи пролунали практично одразу після оголошення повітряної тривоги.

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Російські окупанти знову посеред ночі обстріляли Миколаївську область за допомогою ракет. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім поділився подробицями атаки у своєму Telegram-каналі 10 липня.

За його словами, місцеві жителі почули перші вибухи приблизно о 01:00, практично одразу після оголошення повітряної тривоги. Противник за допомогою балістичної ракети здійснив спробу атаки на місто.

"Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно ракетою "Іскандер-М". Детальна інформація уточнюється", — ідеться в повідомленні.

Який саме об'єкт був атакований і чи є постраждалі — не повідомляють. Повітряна тривога тривала 38 хвилин, після чого залишок ночі минув спокійно.

До речі, 9 липня, Російська Федерація також атакувала Миколаївський район. Об 11:43 за допомогою артилерії окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади і на щастя обійшлося без постраждалих і жертв.

У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч минули відносно спокійно — обстрілів і руйнувань зафіксовано не було.

Обстріли Нікополя: подробиці

Дісталося від противника і Нікопольському району Дніпропетровської області, як повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Спочатку важка артилерія атакувала Марганецьку громаду, а потім після першої години ночі і сам Нікополь.

"Обійшлося без жертв. Якої шкоди завдали російські снаряди — ще уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що Брянську область атакували дві ракети, одна з яких впала на пилораму. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв після цього закликав вдарити по АЕС України.