Попали в объект инфраструктуры: РФ атаковала Николаев ракетой "Искандер-М", — Ким

По информации главы администрации Виталия Кима, противник использовал баллистические ракеты при атаке на город. Взрывы прозвучали практически сразу после объявления воздушной тревоги.

Related video

Российские оккупанты вновь посреди ночи обстреляли Николаевскую область при помощи ракет. Глава областной военной администрации Виталий Ким поделился подробностями атаки в своем Telegram-канале 10 июля.

По его словам, местные жители услышали первые взрывы примерно в 01:00, практически сразу после объявления воздушной тревоги. Противник при помощи баллистической ракеты совершил попытку атаки на город.

"Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М". Подробная информация уточняется", — говорится в сообщении.

Какой именно объект был атакован и есть ли пострадавшие — не сообщается. Воздушная тревога продлилась 38 минут, после чего остаток ночи прошел спокойно.

К слову, 9 июля, Российская Федерация также атаковала Николаевский район. В 11:43 при помощи артиллерии оккупанты обстреляли акваторию Очаковской общины и к счастью обошлось без пострадавших и жертв.

В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно — обстрелов и разрушений зафиксировано не было.

Обстрелы Никополя: подробности

Досталось от противника и Никопольскому району Днепропетровской области, как сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Сначала тяжелая артиллерия атаковала Марганецкую общину, а потом после часа ночи и сам Никополь.

"Обошлось без жертв. Какой ущерб нанесли российские снаряды – еще уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля сообщалось, что Брянскую область 9 июля атаковали две ракеты, одна из которых упала на пилораму. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого призвал ударить по АЭС Украины.